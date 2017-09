Miralem Pjanic non dovrebbe essere tra i titolari della Juventus questa sera. Come riporta Sky Sport Max Allegri sembra intenzionato a fare a meno del bosniaco nonostante un inizio di stagione più che brillante. Allegri, tuttavia, avrebbe visto Pjanic piuttosto stanco e così avrebbe preso la decisione di farlo riposare, dando una chance importantissima a Bentancur. Sostituire questo Pjanic è impresa ardua, ma Allegri ha sempre speso bellissime parole per l'uruguaiano. E sta dimostrando di fidarsi di lui anche in campo, oltre che in sala stampa.