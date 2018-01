Aveva detto che non avrebbe risposto alle provocazioni di Maurizio Sarri, ma in conferenza stampa Massimiliano Allegri lo ha fatto. Dopo la vittoria della sua Juve sul Genoa, l'allenatore bianconero è tornato sulla polemica per il calendario: "Noi abbiamo Matteo Fabris (il team manager, ndr) che mi porta il calendario. A seconda di quando giochiamo noi andiamo in ritiro. I vantaggi li conosco solo quando la squadra vince, quando la squadra vince ha tutti i vantaggi del mondo. Certe frasi lasciano il tempo che trovano. Se sei in Coppa Italia e Champions giochi prima, se sei fuori giochi dopo".