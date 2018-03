Grande impresa per la Juventus, che a Wembley batte 2-1 il Tottenham e si aggiudica il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Ecco le parole di Massimiliano Allegri a Premium Sport: "C'è da fare i complimenti a tutti, per quello che i ragazzi stanno facendo da anni. È un risultato prestigioso, vincere a Wembley non era semplice soprattutto per come si era messa la partita. Visto anche il match dell'andata, penso che sia un risultato meritato. Non era semplice, nel primo tempo abbiamo sofferto soprattutto su palle perse da parte nostra, infatti abbiamo preso gol dopo aver perso palla e poi sbagliando un'uscita che ha spaccato la squadra in due. L'avversario è una squadra con grande qualità, è stata una bella impresa".



SULLE SOSTITUZIONI - "Ho cambiato perché c'era bisogno di giocatori con caratteristiche diverse, ho messo Alex Sandro più avanti e Asamoah dietro. La carriera di Kwadwo è stata sottovalutata, rispetto al valore che ha come giocatore. E poi Lichtsteiner ha fatto molto bene, in un momento in cui la partita si trascinava con stanchezza. La squadra poi ha difeso in modo giusto, anche in occasione del palo c'era un fuorigioco di rientro di Kane. Avevamo Higuain che era fermo da 15 giorni e adesso contiamo sul recupero degli altri, anche se quelli di Cuadrado e Bernardeschi sono difficili. Matuidi? Giocavamo in maniera un po' strana, con lui che si apriva un po' fra i tre di centrocampo, nel traffico non è un giocatore di qualità. Nel secondo tempo i ritmi si sono abbassati, Khedira è migliorato e ho preferito togliere lui".



CRITICHE E COMPLIMENTI - "Il medico? Non ne serve uno, ne servono tanti. Le partite le vincono i giocatori, io a volte faccio qualche danno e tento di rimediare. Sono contento di allenare questi ragazzi".