"Higuain è motivato come sono motivati tutti gli altri". In conferenza stampa, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha sorriso così sul Pipita: "Oggi poteva fare gol Dybala, poteva fare gol Mandzukic, quindi ho un reparto di attaccanti molto importante. Higuain si mette anche a disposizione della squadra, correndo, pressando, è in una buona condizione fisica come tutti gli altri. Poi non è che mi interessi se lui vince la classifica cannonieri. Negli ultimi tre anni l'attaccante che ha vinto la classifica cannonieri non ha mai vinto lo scudetto. Se vedo una statistica così lo tolgo dai titolari...", dice ridendo.