Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, è intervenuto a Premium Sport: "Siamo stati bravi ad aspettare il momento decisivo. Era importante vincere, è stata una partita difficile. Ora torniamo a quattro punti sul Napoli ma dobbiamo fare un passo alla volta. Inizia oggi la discesa verso il finale di stagione".

E' la vittoria della maturità?"Quando si gioca una partita bisogna esser bravo a capire i momenti. Chi è entrato ha fatto bene ed è questa la nostra forza. Vogliamo arrivare fino in fondo per centrare i nostri obiettivi. Settantotto punti sono tantissimi ma il Napoli è ancora lì, dobbiamo continuare".



​Bonucci: il gol dell'ex era scritto? "Lui ha segnato e la Juve ha vinto, meglio non poteva andare (ride, ndr)...".



Sei stato bravo a tenere in campo Khedira. "Ha spessore internazionale, capisce i momenti della partita. Lo ha fatto anche a Verona. A Ferrara, in quel casino che abbiamo combinato, ci voleva uno come lui".



Quanto è importante il ritorno di Cuadrado? "Mi sono meravigliato perché qualche mese fa quando ha giocato l'ultima volta, dalla panchina non entrava bene. Oggi ha fatto bene, ha dato una mano e con Costa a sinistra ha fatto ottime cose".



Quota scudetto a 99 punti. "Sì, il Napoli può farne 98, ma mancano ancora otto partite e quindi bisogna vincerne sette. Ora pensiamo al Real Madrid e poi testa al Benevento, altrimenti il Napoli torna a -2".



Ora arriva il Real Madrid. "Non ci saranno vantaggi, servirà grande attenzione. Loro con tre passaggi arrivano in area".