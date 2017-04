Un pari al Camp Nou che vale oro, ma soprattutto vuol dire accesso alle semifinali di Champions League. Dopo lo 0-0 contro il Barcellona Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto a Premium Sport: "Complimenti ai ragazzi per quanto fatto e quanto stanno facendo. Passo avanti contro un avversario di grande livello, dovevamo sfruttare qualche occasione a campo aperto però siamo partiti bene. Normale che il Barcellona facesse una partita del genere. Semifinale meritata, non è un traguardo ma solo un passaggio verso Cardiff. Che il Barça non faccia gol per due partite sembrava quasi impossibile... Credo che abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, non dobbiamo esaltarci ma avere entusiasmo e pensare alle partite che arriveranno. Un po' di festa? Staremo in albergo, non bisogna mollare niente perché siamo nel momento clou della stagione ma i ragazzi hanno grande senso di responsabilità ed è la cosa che mi piace di più.



Dove possiamo fare il salto di qualità? Dobbiamo migliorare nella gestione della palla. Loro ti invitavano a chiudere l'azione, ma serviva più calma e lucidità. Sono comunque molto contento di quanto stiamo facendo, i centrali hanno fatto una partita straordinaria.



Tanti cambi negli ultimi due anni? Significa che cambiare porta entusiasmo, ma bisogna farlo bene: la società ha lavorato bene portando giocatori di qualità e io ho cercato di sistemarli. Sono partito con un sistema di gioco poi ho ritenuto opportuno cambiare: bisogna cambiare quando si vince, quando si perde è più difficile.



La remuntada? Credo che quella di questa sera e quella di ieri tra Real e Bayern siano state due bellissime partite tra le quattro squadre più forti d'Europa. Ma a noi era impossibile far gol anche se avessimo giocato altre 24 ore".