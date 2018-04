Quella che chiude oggi con il posticipo dell'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli è una settimana decisiva per la lotta scudetto.. Ieri è arrivata la parziale retromarcia ("E' più importante per loro che per noi") anche se nessuno mette in dubbio l'importanza del match di questa sera per l'assegnazione del tricolore. Mai come quest'anno, però, la sfida scudetto potrebbe cambiare anche gli equilibri e le scelte sul futuro da parte sia da parte del tecnico bianconero che della società.