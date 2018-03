L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha dichiarato a Mediaset Premium dopo il pareggio per 0-0 nell'anticipo di campionato sul campo della Spal: "Non sono né arrabbiato, né deluso. La Spal ci ha aggredito e ha fatto una partita di lotta cattiva, spezzando il gioco con tanti falli. Noi venivamo da una serie di vittorie, ma la cosa positiva è che non abbiamo preso gol e abbiamo ancora 5 punti di vantaggio sul Napoli. Il calcio è questo, dobbiamo pensare alle partite che verranno come a Benevento e a Crotone. Loro si giocano tutto per la salvezza, bisogna affrontarle con un'energia mentale diversa e farsi trovare sempre preparati a ogni evenienza. Siamo in testa alla classifica e andiamo avanti, ora la squadra ha bisogno di riposare e la sosta arriva nel momento giusto. Anche perché non avevamo tante soluzioni alternative in avanti, visti gli infortuni di Cuadrado e Bernardeschi. Chiellini è affaticato, bisogna aspettare gli esami per stabilire cos'ha di preciso. Non so se andrà in Nazionale".