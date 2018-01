Un dettaglio sfuggito ai più, ma non agli occhi attenti del web:si è presentato alla conferenza stampa di presentazione della partita di Coppa Italia controcon un anello all'anulare sinistro. Sui social è subito impazzata la voce che il tecnico bianconero e, dopo la conferma del fidanzamento e la notte romana condita da effusioni e baci in pubblico, abbiano deciso di sposarsi in gran segreto. I diretti interessati non commentano, ma il web è impazzito.