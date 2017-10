Ecco le dichiarazioni di Massimiliano Allegri al termine della partita pareggiata dall’Atalanta:



“Una bella partita, poi abbiamo allentato la tensione e siamo stati poco reattivi poi, abbiamo sbagliato due palle perse in uscita. Fuori casa se avanti 2-0 non si può poi pareggiare. Questa sera sono successi un po’ di imprevisti e negli ultimi 8 minuti la squadra ha cominciato a perdersi e non dovevamo subire la beffa, ma stare attenti. Il pari di stasera sarà importante per il risultato finale del campionato.



La gestione non esiste bisogna imparare a giocare. Uno strumento importante il Var che va usato solo su episodi oggettivi, a marzo poi i punti diventano pesanti e valutare tutti gli episodi soggettivi diventa difficile. Deve essere usata bene e solo sugli episodi oggettivi. C’è sempre uno che decide, bastava mettere altri due assistenti di porta. Se no diventa come il baseball, un’azione ogni quarto d’ora. Noi siamo secondi insieme all’Inter. Le quattro squadre forti siamo noi, il Napoli, l’Inter e la Roma che ha una partita in meno”.