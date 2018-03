L'arma della duttilità. Massimiliano Allegri con la formazione indicata per Lazio-Juventus ha scelto la difesa a tre con il modulo 3-5-2. Un assetto tattico che certamente la sua Juve conosce a memoria, ma che era finito nel dimenticatoio negli ultimi tempi come anche nella parte finale dello scorso campionato. L'ultima volta che i bianconeri hanno giocato così, occasionalmente, risale al 26 novembre 2017 nel match interno con il Crotone, l'unica partita - tra l'altro - che ha visto scendere in campo in Serie A il tedesco Benedikt Howedes.