L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato a Premium Sport alla vigilia della sfida col Porto: "Sono partite complicate a livello mentale da affrontare, basti pensare alla partita del Porto nel ritorno dei playoff contro la Roma. All’andata abbiamo avuto la fortuna di giocare con un uomo in più per molti minuti. Nel calcio non c’è nulla di scontato, dovremo essere bravi noi a farla andare per il verso giusto. Porto distratto dal campionato? La Champions ha tale fascino che quando giochi queste partite metti sempre grande attenzione. Formazione? Ho tre dubbi: l’esterno di destra, i due centrali e uno a metà campo. Bonucci ci sarà? Credo di sì, vedremo domani: stiamo tutti bene, questo è molto importante per domani e per il futuro. Meno serenità arbitrale dopo Juventus-Milan? Gli arbitri hanno sempre arbitrato la Juventus in totale serenità. Credo che in italia serva un percorso di educazione e di rispetto, delle regole: nelle scuole calcio insegneremmo che tutto va male e che c’è malafede, questo non va bene".