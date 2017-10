Oltre alla consueta conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato a Premium Sport alla vigilia di Sporting Lisbona-Juventus: "Domani sarà una partita che in caso di vittoria ci permetterebbe di qualificarci agli ottavi di finale. Sarebbe un gran risultato che ci permetterebbe di pensare di più al campionato. Quando giochi in Europa non ci sono partite facili. Lo Sporting è una squadra organizzata, solida e fisica e lo ha dimostrato anche a Torino. Dovremo sfruttare le occasioni che capitano. Cuadrado terzino? Stabilmente non lo so, perché rientrerà De Sciglio, Sturaro può giocare lì, abbiamo Lichtsteiner e rientrerà Hoewedes. È un giocatore che può stare in quel ruolo, specialmente in gare dove ci servirà più spinta".