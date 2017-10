L'Allianz Stadium torna sold out per la prossima sfida di campionato contro la Lazio, in programma per sabato alle ore 18. Dopo la fase riservata ad abbonati e Member, sono bastati pochi minuti di vendita libera per esaurire i biglietti di Juventus- Lazio in programma sabato allo Juventus Stadium. Resta fuori dal calcolo il settore ospiti con i suoi 2.099 posti: è prevista una buona affluenza biancoceleste, ma non è stata ancora stata diffusa una stima ufficiale delle vendite.