Jose Altafini, ex giocatore di Juve, Napoli e Milan, è intervenuto a Radio Blu: “Napoli? Aspetto sempre fine aprile per dire chi vince lo Scudetto. La Juventus fatica in difesa, Bonucci non c’è più e gli altri non sono più come prima. Non ha rinnovato gli uomini e Chiellini si è infortunato. L’unica cosa che può salvare tutto la stagione è vincere il campionato. Fiorentina-Napoli? I viola attualmente sono arbitri dello Scudetto, i bianconeri affrontano l’Inter. Campionato ancora aperto. La sfortuna della Fiorentina è che ha incontrato squadre che giocano bene, il Milan è in ribasso invece”.