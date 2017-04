Sodinha, classe '88 ora in forza al Mantova, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del rinnovo di Dybala: "Rinnova e inizia a pensare da Leo Messi? Giustamente, quello lo merita e lo meriterà di più rispetto a quello che sta facendo adesso. Merita questi 7,5 milioni, è una cifra giusta per quello che sta facendo. E' ancora un ragazzo giovane, può fare anche più di Messi. Si vede che è un ragazzo che può dare di più, si vede che ha voglia, che è un fenomeno. Hanno fatto un bel lavoro con lui, si vede che ha forza, non cade mai. Pensate a un giocatore come lui nel Barcellona di adesso".