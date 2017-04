Altro record per la Juve, che ormai non si limita a conquistare trofei. Contro il Genoa, infatti, i bianconeri cancellano anche il ruolo di bestia nera della capolista. Nessuno è riuscito, infatti, a non perdere entrambi gli scontri con la Juve. Il Genoa, vittorioso 3-1 all'andata, è naufragato allo Stadium. L'ultima squadra a riuscire nell'impresa di non perdere contro la Juve è stata la Sampdoria nella stagione 2012/2013: anzi, quei blucerchiati andarono oltre vincendo sia allo Stadium nel segno di Mauro Icardi che nell'ultima giornata di campionato, buona ormai solo per le statistiche.