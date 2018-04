Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha raggiunto la squadra a Milano nel pomeriggio, in vista della partita delle 20.45 in programma allo stadio San Siro contro l'Inter. Accolto dalla folla festante, che lo ha anche acclamato in diversi cori, Agnelli è entrato in hotel per prendere parte alle ultime ore che separano i bianconeri da una sfida decisiva.