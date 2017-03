Gianluca Vacchi è diventato negli ultimi anni una vera e propria stella dei social network. L'imprenditore bolognese, che può contare su oltre 8 milioni di followers su Instagram, ha svelato a La Gazzetta dello Sport la sua visione del calcio italiano, con una preferenza spiccata per i colori bianconeri: "Non sono un tifoso incallito, ma apprezzo molto lo stile Juve, la società che fa le cose per bene, infatti vince. Così come apprezzo la filosofia del Real Madrid. Adoro le eccellenze".