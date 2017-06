Come riportato oggi dal Daily Mirror, il Tottenham è in corsa con Juventus e Milan nella corsa per l'esterno offensivo della Lazio Keita Balde. Il giocatore piace moltissimo a Mauricio Pochettino, che potrebbe convincere la dirigenza degli Spurs a investire i 35 milioni di euro che richiede Claudio Lotito per lasciar partire l'esterno d'attacco.