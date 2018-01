La Juventus guarda al futuro. L'incontro avuto ieri sera con la Sampdoria, in Lega a Milano, è stato importante proprio in questo senso. I bianconeri hanno parlato di alcuni interessanti profili blucerchiati: uno di questi è David Kownacki, attaccante da 6 reti in 8 presenze, di cui 3 in Serie A. Il vice Higuain designato, come sottolinea anche Premium Sport.