La Juve e Massimiliano Allegri dovranno incontrarsi prima del termine della stagione per parlare di futuro. Il tecnico bianconero non ha mai negato la volontà di provare un’esperienza all’estero ma, allo stesso tempo, ha sempre confermato la volontà di rispettare il contratto con la Juve che scade nel 2020. Come ammesso dallo stesso livornese nella conferenza stampa di ieri ancora non è stato fissato nessun incontro per decidere il futuro. Di certo il meeting non avverrà in questa settimana ricca di impegni per i bianconeri.