Paulo Dybala è uno dei candidati a rimpiazzare Neymar al Barcellona la prossima stagione. La Juventus non ha intenzione di cedere la stella argentina ma i blaugrana hanno un budget praticamente illimitato e non è detto che nelle prossime ore non ci siano contatti tra le parti. Ad oggi, tuttavia, la Juventus non ha ancora ricevuto offerte per l'attaccante argentino. Sky Sport, infatti, conferma che al momento non ci sono contatti tra i bianconeri e i catalani. Coutinho, Dembele e Mbappé sono gli altri attaccanti che il Barcellona sta tenendo d'occhio.