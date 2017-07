La Juve si rituffa a bomba su Douglas Costa. I bianconeri hanno ripreso contatto con Giovanni Branchini, procuratore del brasiliano, incontrandolo in un noto albergo di Milano. L’affare è caldissimo anche sulle lavagne dei bookmaker inglesi, che mettono proprio la Juve in cima alle opzioni per il futuro del calciatore. Il passaggio in bianconero, si legge su Agipronews, è piazzato a 1,90, mentre la conferma al Bayern Monaco è poco più su, a 2,10. Anche l’Inter aveva provato a inserirsi nella trattativa, ma per i nerazzurri le speranze sono esigue. La quota su Douglas Costa a Milano sale non a caso fino a 13 contro 1.