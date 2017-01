L'asse tra Juventus e Ascoli si rafforza ulteriormente. Dopo il prestito di Cassata in estate a cui è seguito l'affare Orsolini, i due club bianconeri sono a un passo dal chiudere un'altra operazione: il trasferimento di Vykintas Slivka, centrocampista di proprietà della Juventus che ha trascorso le ultime stagioni in prestito agli olandesi del Den Bosch, nelle Marche. Il classe '95 arriverebbe subito e, ai microfoni di Sportitalia, è arrivata anche la conferma di Giaretta. Silvka è in cerca dell'affermazione definitiva con i club, visto che in patria è nel giro della nazionale già da due anni.