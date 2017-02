La stagione di Andrè Gomes con la maglia del Barcellona non sta affatto andando come il portoghese si aspettava: il centrocampista classe 1993, infatti, sta trovando soltanto a tratti una maglia da titolare ed ha toccato il punto più basso nella gara di Champions contro il Psg, in cui è stato etichettato dai tifosi blaugrana come principale colpevole del tracollo della squadra di Luis Enrique. Nonostante le critiche, tuttavia, il centrocampista lusitano sembra voglia restare in Catalogna anche l’anno prossimo: secondo El Mundo Deportivo, infatti, Andrè Gomes è molto tranquillo e sarebbe pronto a respingere ogni tipo di offerta la prossima estate, anche se arrivasse quella di una squadra che lo segue da tempo come la Juventus.