La Juventus ha annunciato nella giornata di oggi un nuovo accordo con una società di Betting online, la F66. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale del club.



L'accordo con F66 prevede l'utilizzo del brand e dell'immagine della Juventus per la promozione dei propri servizi in Asia (a esclusione di Cina, Vietnam e Tailandia)



L’accordo è stato firmato lo scorso 15 ottobre e legherà il club fino al 2020, al gruppo fondato nel 2006 nelle Filippine e presto diventato leader sul territorio asiatico.



Una partnership, quella con F66.com, che permetterà al pubblico asiatico di essere ancora più vicino alla Juventus grazie ad attività esperienziali come il “Fly with the Team” che consentirà ad alcuni fortunati tifosi di volare con la squadra in una trasferta europea e di vivere da vicino il sogno bianconero.



Non mancheranno, inoltre, asset innovativi come la realizzazione di un video blog di match analysis delle partite di campionato della Juventus con il coinvolgimento della Leggenda Fabrizio Ravanelli.



«Una nuova ed importante sponsorship regionale nelle aree in cui stiamo riscontrando la crescita di popolarità più significativa per il nostro Club”- commenta Giorgio Ricci, Co-Chief Revenue Officer, Global Partnerships and Corporate Revenues della società – F66 sarà un partner di riferimento con cui sviluppare attività per i nostri tifosi asiatici. »



«La Juventus con i suoi successi consecutivi si conferma essere il Club “Campione dei Campioni” in Italia – commenta Simon David, F66 Representative - La Serie A è molto seguita in Asia e grazie a questa partnership siamo fiduciosi di raggiungere nuove vette nella prossima stagione».