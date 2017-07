La Juventus sta legando il proprio nome agli Stati Uniti sempre più e ieri ha inaugurato la nuova Juventus Academy “Made in USA”, la terza nell’area americana, a conferma di come il club punti sempre di più a consolidare le sue attività su questo territorio. Infatti, dopo Miami e New York City, da ieri è attiva la Juventus Academy New Jersey. Alla festa d'inaugurazione hanno preso parte anche due leggende bianconere come Edgar Davids e David Trezeguet. Inoltre, hanno partecipato al taglio del nastro il Console Generale italiano a New York, Francesco Genuardi e il Sindaco di Sparta Gil Gibbs. Da ora, e fino al 30 luglio, sarà possibile sperimentare la Academy con giornate definite “Tryouts”, durante le quali i ragazzi dai 4 ai 17 anni potranno provare un allenamento personalizzato, tale da definire il loro percorso di sviluppo delle capacità calcistiche: il tutto, ovviamente, seguendo il metodo, i valori e la filosofia Juventus, garantiti come sempre dalla presenza degli allenatori Juventus Academy.