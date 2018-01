Che il futuro della Juve tra i pali abbia il nome di Wojciech Szczesny ormai non ci sono dubbi. Ma quando Gigi Buffon deciderà di chiudere la sua straordinaria carriera la Juve dovrà decidere chi affiancare al polacco per farlo crescere. Come scrive la Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno "aperto i casting" per il vice Szczesny, con un vasto bacino da cui poter attingere in giro per l'Europa, già di proprietà Juve: Alberto Brignoli, Nicola Leali ed Emil Audero su tutti. Ma non solo: della Serie A piacciono anche Meret e Marchetti, senza dimenticare Mirante che è cresciuto in bianconero ed è amico di Buffon.