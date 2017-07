La Juve ha messo nel mirino Ardaiz, attaccante uruguaiano classe '99 attualmente di proprietà del Centro Cultural y Deportivo El Tanque Sisley, ma nell'ultima stagione in forza al Danubio. Arrivare a lui, però, ora non è possibile. Essendo extracomunitario, infatti, oggi Ardaiz non può essere acquistato dalla Vecchia Signora, che potrebbe arrivare a lui soltanto facendolo acquistare da una società amica, come fatto per Rogerio e Matheus Pereira, arrivati al Sassuolo e all'Empoli.