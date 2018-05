Emre Can ha ormai sciolto le riserve ed ha deciso di firmare con la Juventus. I bianconeri hanno offerto al tedesco un contratto da cinque anni a sei milioni di euro a stagione. Anche gli agenti del calciatore hanno dato il via libera all'affare per la conclusione del quale manca solamente l'annuncio ufficiale. Il comunicato della società bianconera dovrebbe arrivare dopo la finale di Champions League che il Liverpool giocherà contro il Real Madrid il prossimo 26 maggio. Emre Can non ci sarà a causa di un infortunio alla schiena ma il tedesco ha l'opportunità di lasciare i Reds alzando la coppa dalle grandi orecchie.