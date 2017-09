Lui, la Juve, l'ha voluta per davvero. L'ha aspettata anche, non viceversa. Ed ora è pronto a prendersela dimostrando a tutti di poter essere realmente il top player per il centrocampo bianconero inseguito da anni, eppure passato sotto traccia anche ingiustamente in Italia. Lui, ovviamente, è Blaise Matuidi. L'uomo designato per cambiare volto alla Juve, non la prima scelta ma pur sempre l'uomo più giusto individuato sul mercato alle condizioni ritenute opportune dalla dirigenza bianconera, grazie al quale o per il quale Max Allegri è pronto a varare nuovamente una squadra sulla più solida base del centrocampo a tre nonostante i successi del 4-2-3-1 nella passata stagione.



L'UOMO GIUSTO – Per quanto Marotta e Paratici abbiano a lungo lavorato per individuare sul mercato un elemento adatto per caratteristiche a sostenere le quattro punte anche contro avversari di primo piano, Matuidi non può essere definito un ripiego in termini di valore assoluto. Non lo è sicuramente per la critica internazionale, che a più riprese ha sottolineato l'abilità della Juve nel portare a termine un'operazione come questa sulla base di 20 milioni più bonus (seppur ricchi) in un contesto dove giocatori tutt'altro che affermati son scivolati via al doppio, al triplo o anche di più. In Italia è invece arrivato in un contesto di semi indifferenza, forse travolto proprio da quelle cifre che sembrano dover accompagnare un grande colpo per definirlo tale. È innegabilmente arrivato con un anno di ritardo, ma se questo è stato un problema per la Juve nella passata stagione non lo è sicuramente per sé stesso. Che ora è determinato a prendersi il centrocampo bianconero, sia che debba essere chiamato a sostenere da solo le geometrie di Pjanic sia che possa essere messo nelle condizioni ideali di agire da mezz'ala. I primi passi sono già stati compiuti da Allegri, sia in partita (vedi Cagliari) che in allenamento: i prossimi spettano a Matuidi, il cui motore sarà quel che serve alla Juve per cambiare marcia anche in mediana. E dalla Juve passerà anche l'inseguimento di Matuidi ad un rinnovato ruolo da protagonista con la Francia: seduto in panchina ha applaudito i suoi compagni nel travolgente 4-0 rifilato all'Olanda, sempre dalla panchina ha assistito impotente al clamoroso 0-0 col Lussemburgo. Non passerà invece molto tempo in panchina con la Juve, che di uno come lui e quindi di lui ha bisogno ora più che mai.



