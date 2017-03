Si chiama Nicolas Penner (foto giovanibianconeri.it), ed è uno dei prossimi acquisti della Juve che verrà. Classe 2001 dello Sparta Paraga, playmaker naturale davanti alla difesa, con qualità e passo da poter interpretare senza alcun problema il centrocampista in una mediana a due come a tre: questo l'identikit del biondo giocatore che ha stregato tutti in casa Juve. Visionato a lungo tra Sparta Praga e Nazionale della Repubblica Ceca, è bastata una settimana di prova a gennaio agli ordini dell'Under 17 ai tempi ancora allenata da Davide Cei per convincere tutti nel club bianconero ad effettuare l'investimento per portarlo a Torino.

NEDVED PAZZO DI LUI – Un talento naturale ed una visione di gioco fuori dal comune fanno di Penner uno dei centrocampisti under 16 più ambiti e di maggior prospettiva nell'intero panorama internazionale.



