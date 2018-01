Che il rapporto tra Mino Raiola e la Juve sia particolarmente solido, non è una novità. Certo, questo non basterà per cambiare il futuro di Mario Balotelli: dovrà guardare altrove l'agente per ultimare il processo di rilancio dell'attaccante ex Inter e Milan. Ma Raiola sa di poter bussare alla porta della Juve ogni volta che vuole, nella peggiore delle ipotesi non ci si troverà d'accordo. Di oggi l'ultima visita di Raiola a Vinovo ad esempio. Il motivo ha un nome e un cognome, Leandro Fernandes.



IL PUNTO - Olandese, trequartista classe '99 di proprietà del Psv Eindhoven, Fernandes è in scadenza di contratto. E vorrebbe andare via dall'Olanda già in questa sessione di mercato. Così il giro d'Europa di Raiola per trovargli da subito una nuova sistemazione vede in Vinovo una tappa cruciale. Anche perché ci sarebbe solo da riprendere un discorso avviato la scorsa estate: la Juve lo ha seguito e contattato per la Primavera, poi non se n'è fatto nulla. Ora però ci si riprova. Non è una trattativa semplice, il tempo è tiranno. Ma Mino ci prova. E la Juve ci pensa.