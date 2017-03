Sembrava fuori dai progetti bianconeri. Gli infortuni a ripetizione, i problemi tattici, un ruolo non più definito dopo l'esplosione da mezz'ala a Udine. E invece, Kwadwo Asamoah non ha mollato e si è ripreso la Juventus, capace di diventare il vice Alex Sandro perfetto nella fase decisiva della stagione al punto da convincere pienamente Massimiliano Allegri sul suo completo recupero, mentale e fisico. Un nuovo acquisto per la Juventus, anche se in estate rientrerà alla base Spinazzola su cui si punta tanto.



RINNOVO E FUTURO - A gennaio scorso, i dirigenti bianconeri hanno rifiutato una proposta dal Bayer Leverkusen che si era mosso proprio per il ghanese. E anche il Lione aveva chiesto informazioni, prontamente respinto. Ora, la Juve penserà solo alla fascia destra anche perché ha intenzione di blindare Asamoah con un nuovo contratto: il rinnovo fino al 2020 è un'ipotesi sempre più concreta, lavori in corso con il suo entourage per completare tutto entro l'estate. E Asamoah si riprende la Juve...