Intervistato nel prepartita di Sky, il centrocampista della Juventus Kwadwo Asamoah ha analizzato i temi del match interno con il Palermo.



Che cosa vi ha chiesto di fare Allegri oggi?



"Il solito. E' una partita importante, bisogna prendere tre punti per correre in campionato. Si dice che il Palermo è facile, ma non è vero e lo dimostrano sul campo. Dovremo dare il massimo".



Cosa pensi di Pjaca e delle frasi di Allegri su di lui?



"Io do sempre il massimo. Lui ha qualità, ma deve crescere e ha tutto per raggiungere certi livelli".