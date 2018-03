L'addio di Walter Sabatini non ferma il mercato dell'Inter. Dopo aver prenotato l'attaccante argentino Lautaro Martinez (Racing) e il difensore olandese de Vrij (Lazio), i nerazzurri hanno in mano anche Kwadwo Asamoah. Il terzino sinistro ghanese (classe 1988 ex Udinese, in scadenza di contratto a giugno con la Juventus) ha cercato e trovato casa a Milano. Perché, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ormai si sente un giocatore dell'Inter, avendo accettato l'offerta che il d.s. Piero Ausilio ha avanzato a lui e al suo agente: Asamoah firmerà un triennale fino al 2021.



SPALLETTI - Intanto l'allenatore Luciano Spalletti potrebbe prolungare il proprio contratto. Il tecnico toscano, dopo questo trittico di partite di campionato (Verona-Milan-Torino) potrebbe sedersi intorno a un tavolo con la società e pensare al prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno 2019. Nella speranza che la zona Champions sia ancora più franca.