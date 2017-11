L'Ascoli combatte nelle ultime posizioni in Serie B, ma la Juve sorride perché Luca Clemenza, di proprietà, e Andrea Favilli, sempre nel mirino (e anche qualcosa di più), riescono ugualmente a mettersi in luce. Il primo, spesso giocando anche in posizione non propriamente sua, ha comunque mostrato sprazzi della sua qualità, vestendo spesso i panni dell'uomo assist, il secondo ha segnato anche contro il Carpi. Gol inutile a conti fatti, ma ennesimo squillo suonato. Da quando si è sbloccato, non vuole fermarsi. Un po' come successo l'anno scorso.