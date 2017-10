La Juventus non ha intenzione di lasciarsi sfuggire Emre Can. Il centrocampista del Liverpool, nonostante il reparto bianconero sembri già completo e di altissimo livello dopo l'arrivo di Blaise Matuidi e il recupero di Claudio Marchisio, è il primo obiettivo sul mercato in ottica futura. Il classe '94 sta entusiasmando con la maglia dei Reds e si sta prendendo una maglia da titolare con la fortissima Nazionale tedesca, motivo per cui i vertici di Madama non vogliono perdere un'occasione d'oro.



IL RINNOVO NON ARRIVA E... - Il rinnovo con il Liverpool non arriva e, nonostante Can dimostri amore per la maglia che indossa, è sul punto di lasciare l'Inghilterra. Come riporta oggi il tabloid Daily Mirror, la Juventus non vuole nemmeno aspettare giugno per prendere il calciatore a parametro zero, ma, per paura di sviluppi negativi nella vicenda, darà l'assalto al tedesco già a gennaio per averlo subito ed evitare inserimenti di altri top club europei. La Vecchia Signora ha deciso: Emre Can deve approdare a Torino.