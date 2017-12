Corteggiato, invano, in estate, è rimasto nei pensieri bianconeri. La Juventus ha sempre nel mirino Kevin Strootman, centrocampista della Roma e punto fermo di Di Francesco: come riporta Sky Sport, in estate c'è la volontà di versare i 45 milioni di euro della clausola rescissoria per strappare l'ex PSV ai giallorossi.