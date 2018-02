Sarà una partita particolare quella di questo pomeriggio per Sofia Goggia, appena rientrata dalla Corea del Sud con al collo la medaglia d'oro olimpica della discesa libera. La sciatrice bergamasca è una grande appassionata di calcio e non l'ha mai nascosto. Così come si è sempre dichiarata di fede bianconera, nonostante guardi con legittima simpatia all'Atalanta, squadra della sua città. La campionessa olimpica sarà quindi spettatrice più che mai interessata del doppio match in programma allo Stadium tra questa domenica e mercoledì, quando le squadre di Allegri e Gasperini si troveranno di nuovo di fronte per la semifinale di Coppa Italia.