Stasera la Juventus è attesa dalla delicata sfida di Bergamo con l'Atalanta: Allegri non fa turnover e prepara già, sul campo, la sfida Champions contro il Monaco di Jardim. I bianconeri sono gli unici, in Europa, che possono ancora centrare il triplete, per ripetere quello che, in Italia, ha fatto l'Inter nel 2010. Tra i punti fermi juventini ci sono Leonardo Bonucci e Alex Sandro, sui quali ci sono gli occhi attenti di Antonio Conte.



TENTATIVO CHELSEA - Il manager del Chelsea si prepara a un mercato da protagonista, con il ritorno in Champions League dei Blues. Per convincerlo a restare, Abramovich è pronto a investire 200 milioni di euro sul mercato. Oltre a Lukaku e Bakayoko, rispettivamente da Everton e Monaco, l'ex ct azzurro vuole i due giocatori bianconeri: Bonucci è la prima scelta per la sua difesa a 3, ma deve battere la concorrenza dei due Manchester, Alex Sandro il sogno per la sinistra, per avere un esterno di livello internazionale. Abramovich a lavoro per Conte, pronto a sgambettare la Juventus.