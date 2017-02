Già ai tempi di quando allenava la Juve, Claudio Marchisio era l'autentico pupillo di Antonio Conte: il tecnico salentino, infatti, rimase stregato dalla capacità di adattamento del Principino in qualsiasi ruolo del centrocampo ed anche il numero 8 bianconero beneficiava del gran lavoro svolto dall'allenatore sulla sua crescita. Ecco quindi uno dei motivi per cui l'attuale tecnico del Chelsea gradirebbe avere a disposizione Marchisio anche oggi, alla guida dei Blues: secondo Talksport, tale suggestione di mercato è tutt'altro che un'utopia, in quanto è riportato che quello di Marchisio è il primo nome nella lista dei desideri stilata dall'ex Ct della Nazionale e presentata al presidente del club londinese, Roman Abramovich, in vista della prossima stagione.