Oltre alla già citata concorrenza per Verratti e Tolisso, sembra che il Barcellona voglia insidiare la Juventus anche per un altro obiettivo di mercato. La società blaugrana, infatti, avrebbe pensato di irrobustire il centrocampo della prossima stagione con l’innesto del centrocampista del Siviglia Steven N’Zonzi. Il piano è duplice: con l’imminente addio di Luis Enrique, infatti, pare che la panchina del Barcellona della prossima stagione possa essere affidata a Jorge Sampaoli, ovvero l’attuale allenatore del club andaluso che porterebbe con sé il suo centrocampista. Se le due società dovessero trovare quest’accordo di duplice intesa, per la Juve non ci sarà scampo e Marotta dovrà mirare su altri obiettivi per rinforzare il centrocampo juventino della prossima stagione.