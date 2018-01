​La Juve è tornata ad interessarsi a Dani Ceballos, corteggiato a lungo la scorsa estate quando poi è approdato al Real Madrid. I bianconeri potrebbero cercare di ottenere un prestito con diritto di riscatto, ma non sono gli unici: nella trattativa si è inserita una nuova concorrente, secondo quanto riporta Diario Gol. Sul giovane spagnolo avrebbe messo gli occhi anche il Liverpool. Ceballos non ha mai nascosto alla dirigenza madridista la volontà di cambiare maglia.

Il classe 1996 si è fatto notare in più occasioni e nessuno ha ancora dimenticato lo splendido Europeo Under 21 disputato con la Spagna. Ma al Real Ceballos non ha trovato il paradiso che credeva: solo 14 presenze, non proprio quello che si aspettava.