Sembra essere giunta al termine l'avventura di Steven N'Zonzi con il Siviglia: il centrocampista, nonostante sia tuttora uno dei punti di riferimento della squadra di Jorge Sampaoli, ha una clausola da 30 milioni di euro ma ha già manifestato la sua intenzione di non voler rinnovare il contratto con gli spagnoli, per ambire a piazze ancor più blasonate. Come riporta l'edizione odierna di Marca, il Manchester United è tra le più interessate al centrocampista francese: tra queste ci sono anche Juventus, Chelsea, Arsenal e Monaco e proprio la squadra transalpina ha individuato in N'Zonzi il sostituto ideale di Bakayoko, anch'egli finito nel mirino di molte big europee.