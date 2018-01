L'attesa è finita, sono stati finalmente messi in vendita i biglietti per Juve-Tottenham: i tifosi non aspettavano altro. Torna la Champions League e l'Allianz Stadium si scalda: da oggi inizia la vendita dei biglietti, in campo alle 20.45 del 13 febbraio 2018.



Ecco le fasi di vendita, come si legge sul sito della Juve:

-Fino a giovedì 11 prelazione abbonati, che potranno usufruire di una tariffa speciale;

-Da venerdì 12 a lunedì 15, prelazione abbonati nei posti UEFA, che potranno scegliere un tagliando in un altro settore dello stadio;

-Martedì 16 vendita riservata J1897Member

-Mercoledì 17 e giovedì 18 vendite anche per i Black&White Member

-Venerdì 19 gennaio via alla vendita libera