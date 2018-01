Juventus in ansia per le condizioni di Juan Cuadrado: il colombiano sarà sottoposto oggi a un esame in Germania che dirà se il giocatore dovrà operarsi e di conseguenza fermarsi per almeno due mesi. In questo caso i bianconeri potrebbero tuffarsi sul mercato e se Matteo Politano resta l'idea numero uno (Napoli permettendo) visti i buoni rapporti con il Sassuolo e la possibilità di mettere sul piatto Lirola e Orsolini, spuntano alternative e una pista che avrebbe del clamoroso.



JACK PER ALLEGRI - Secondo quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport infatti, non è da scartare l'ipotesi Giacomo Bonaventura per la Juve: punto fermo del Milan di Gattuso, in gol anche ieri contro la Lazio, è uno dei pochi giocatori che potrebbero garantire alla società di via Aldo Rossi una buona plusvalenza. Il suo agente Mino Raiola nei giorni scorsi è stato in visita a Vinovo per discutere di altri affari, Bonaventura-Juve al momento una suggestione ma gli ultimi giorni di mercato potrebbero riservare sorprese.



PIANO B - Non mancano poi altre alternative per Marotta e Paratici: pista fredda quella che porta a Schurrle del Borussia Dortmund, più convincenti Ferreira Carrasco dell'Atletico Madrid, Zaha del Crytal Palace e l'ex rossonero Deulofeu, in uscita dal Barcellona.