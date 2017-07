Tanti indizi fanno una prova, ma non c'è bisogno di troppi indizi per arrivare alla trattativa tra Juve e Psg per Blaise Matuidi. Che continua seppur a piccoli passi dopo l'accelerata di inizio settimana. Non è un indizio la visita di Mino Raiola all'hotel dove soggiornava la Juve a Miami ad esempio: sicuramente un appuntamento che sottolinea ulteriormente l'ottimo rapporto tra il procuratore e l'ambiente bianconero, ma in questa occasione non è stato approfondito ulteriormente il tema Matuidi. A Miami per motivi personali dove vive, Raiola ha approfittato della situazione per salutare Allegri e il suo amico di sempre Pavel Nedved, per passare qualche minuto in compagnia di Moise Kean prima della ripartenza della Juve verso Boston. I contatti proseguono però, sull'asse Torino-Parigi, per una trattativa avviata ma che vede ancora Juve e Psg piuttosto distanti.

LA SITUAZIONE – Per valutazione dell'operazione rimane quindi Matuidi il centrocampista ad oggi più vicino alla Juve, con Raiola regista dell'affare e garante del fatto che questa volta possano non esserci ripensamenti da parte di Al Khelaifi. La palla nel frattempo è passata ai due club, per limare una distanza tra domanda e offerta ancora sensibilmente ampia. Deve salire la Juve dalla valutazione che aveva fatto con la prima proposta di 15 milioni bonus inclusi, ed è pronta a farlo arrivando fino a un massimo di 20 milioni da aggiustare con i fatidici bonus. Deve scendere soprattutto il Psg dalla valutazione di quasi 30 milioni, accettando la proposta in arrivo dal club bianconero ed assecondando così la volontà di un Matuidi che già nella passata stagione avrebbe voluto il passaggio alla Juve. E in attesa di nuovi passi per venirsi incontro, la Juve continua a tenere sotto controllo tutte le alternative che pure rimangono molto più costose: da Emre Can che continua ad essere blindato dal Liverpool a Matic sempre corteggiato con insistenza dallo United, arrivando a N'Zonzi ancora in attesa che si sblocchi la situazione a Siviglia.



