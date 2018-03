La Juve torna in campo oggi a Vinovo con in testa il match di sabato sera contro il Milan. Mario Mandzukic è rientrato in anticipo dalla trasferta statunitense con la nazionale croata e sarà a disposizione. Chiellini e Alex Sandro, acciaccati, lavorano per essere pienamente disponibili il prossimo 3 aprile nel match contro il Real Madrid. Verso una maglia da titolare contro i rossoneri Benatia (che sarà squalificato in Champions), al suo fianco ballottaggio tra Barzagli e Rugani.